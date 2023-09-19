iPhone 15'in tanıtımı dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak Apple, bazı özelliklerini sanki yeniymiş gibi sunsa da, bu özellikler Android dünyasında yıllardır mevcuttu. İşte detaylar:

1. "SESSİZE ALMA" TUŞU ARTIK TARİH OLDU

Apple, akıllı telefonlarında uzun süredir bilinen "sessize alma tuşu"na veda etti. Yerine "işlevsel donanım tuşu" gibi adlandırılabilecek yeni bir tuş getirildi. Bu özellik ilk duyurulduğunda heyecan vericiydi, ancak unutmamak gerekir ki benzer tuşlar Samsung ve BlackBerry gibi firmalar tarafından 2010 yılında kullanılıyordu. Bu tuşlar, kullanıcıların istedikleri amaçlar doğrultusunda programlanabilirdi. Günümüzde bu tarz tuşları pek görmesek de, bazı telefonlar hala bu özelliği sunmaya devam ediyor.

2. YENİDEN ODAK ÖZELLİĞİ

Apple'ın tanıtım sırasında övgüyle bahsettiği "yeniden odak" özelliği, çekilen bir fotoğraftaki odak noktasını sonradan yapay zeka kullanarak değiştirmenize olanak tanıyor. Ancak bu özellik, Samsung ve HTC gibi markaların eski modellerinde de bulunuyordu. Yani Apple kadar gelişmiş olmasa da, bu özelliğin Android cihazlarda kullanılabilir olduğunu unutmamak gerekiyor.

3. 3D VİDEO KAYDI

iPhone 15 Pro ile tanıtılan "Uzamsal Videolar" özelliği, yeni gibi görünse de, HTC Evo 3D ve LG Optimus 3D gibi telefonlar 2011 yılında 3D video kaydı yapma yeteneği sunuyordu. Bu özellik, Android dünyasında yıllardır mevcut olan bir özellikti.

4. USB-C BAĞLANTISI

Listedeki bir diğer özellik ise USB-C bağlantısı. Bu, tam olarak yeni veya eski bir Android özelliği değil, ancak Android cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir bağlantı türüdür.

Sonuç olarak, Apple'ın yeni iPhone'ları bazı özellikleri Android dünyasından ödünç alıyor gibi görünse de, pazarlama stratejisi açısından başarılı bir şekilde sunuluyor. Birçok Android cihaz zaten bu özelliklere sahip olsa da, Apple'ın yaratığı heyecan ve merak dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bu nedenle, Apple'ın Android dünyasına gönderme yaptığı anlar sıkça yaşanıyor. (Haber Merkezi)