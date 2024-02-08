Yozgat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü H. Ferhat Açıkgöz'ün babası Salih Açıkgöz hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, dün ikindi namazı sonrası Sarıkaya Selimli Köyü Cami'nden kaldırıldı.
Cenazeye Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel katıldı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz H. Ferhat Açıkgöz'ün babası Salih Açıkgöz'ün vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kıymetli Salih amcamıza Allah'tan rahmet, Açıkgöz ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.
İleri Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Ferhat Açıkgöz’e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Kaynak: Melike Aslı Arslan