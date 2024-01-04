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Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için TBMM'de cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM’de düzenlenen törene, Orhon'un yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, eski ve yeni dönem milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Orhon'un naaşı, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yozgat'ta 1946 yılında doğan Mahmut Orhon, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü görevinde de bulunan Orhon, 17,18 ve 19. Dönem Anavatan Partisi Yozgat Milletvekili olarak görev yaptı. Orhon, evli ve 3 çocuk babasıydı.