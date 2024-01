Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri, Tokat ve Sivas gibi çevre illerde besi hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarının kapatılması sonucu Yozgat ve ilçelerine gerçekleştirilen hayvan nakillerini yakın takibe alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Sorgun Canlı Hayvan Pazarı'nda sabah saatlerinden itibaren gelen besiciler hayvanlarını satmaya çalışırken, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de veteriner hekimler eşliğinde hayvanların denetimini yapıyor. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hayvanların pazara girişlerine izin veriyor. Ekipler pazarda gezerek besicileri hem şap hastalığına karşı bilgilendiriyor, hem de hayvan alımlarında ve nakillerinde kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

“HAYVANLARIMIZIN KONTROLLERİ YAPILIYOR”

Canlı hayvan pazarında besici Ahmet Demirel, pazarlarının kapanmasını istemediklerini söyleyerek, “Yıllardır büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu an için bizim pazarımızda herhangi bir bir sıkıntı yok. Çevre illerimizde şap hastalığının olduğunu biliyoruz, buraya gelecek hayvanlarda herhangi bir sıkıntı olursa biz yetkililere durumu bildireceğiz. Şu an için bir sıkıntımız yok. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz her hafta gelir, burada hayvanlarımızı kontrol ederler” dedi.

“PAZARIMIZDA HİÇBİR HASTALIK YOK”

Murat Caner isimli besici de, “Yozgat’ta herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten daha önce hayvanlarımızın aşılarını yaptırdık. Her hafta da veteriner hekimler gelip pazarımızı kontrol ediyor. Zaten şu anda bizim hayvanlarımızın bir sıkıntısı yok. Biz pazarımızın kapanmasını istemiyoruz. Biz burada evimize ekmek götürüyoruz. Pazarımızda her hafta kontrol oluyor zaten, kapanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.