Yozgat’ın sevilen simalarından DEVA Partisi Yozgat İl Başkanlığı kurucularından Mustafa Bulut vefat etti.
Yozgat esnaflarından ve Deva Partisi İl Başkanlığı görevini yürütürken rahatsızlanan Mustafa Bulut, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz aylarda işyerinde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu tedavi gören DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut’un vefat haberi sevenlerini üzdü.
İleri Gazetesi ailesi olarak Merhum Mustafa Bulut’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Muhabir: Hakan Demirbaş