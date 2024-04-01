31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Yerel ve Mahalli İdareler Seçimi sonrası 01 Nisan 2024 tarihinde resmi tatil olacak yerler. Detaylar haberimizde…

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Yerel ve Mahalli İdareler Seçimi sona ermiş ve yeni bir hafta başlıyor. İlk ve orta dereceli okulların tatil edilmesiyle ilgili önceden yapılan duyuru bugün etkisini sürdürüyor. Ancak sadece okullar değil, bugün tatil yapacak diğer kişi ve kurumlar da duyuruldu.

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle demokrasi şöleni yaşadı. Yerel seçimlere çeşitli partiler ve bağımsız adaylar katıldı. Ocak ayından beri devam eden süreçte, partiler ve adaylar çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenleyerek halkla buluştu ve oy talep etti. Vatandaşlar da beş yıl için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oy sayımı sonucunda sonuçlar açıklandı. Ayrıca, bugün hangi kurumların tatil olacağı da merak konusu haline geldi. Yeni haftanın ilk iş gününde, ilk ve orta dereceli okulların tatil olduğu açıklanmıştı ve buna ek olarak bir duyuru daha yapıldı.

1 NİSAN'DA NERELER KAPALI OLACAK?

1 Nisan'da hangi yerlerin kapalı olacağına dair Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kıratlı, "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama ile seçimde sandık görevlisi olarak çalışan kamu personelinin bugün izinli olduğu belirtilmiş oldu.