Yozgat’ta uzun yıllardır gazetecilik yapan meslektaşımız Bilal Yeşilkaya’nın annesi Hacer Yeşilkaya son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Merhume Hacer Yeşilkaya’nın cenazesi Cuma Namazına müteakiben kılınan namazın ardından Çatak Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Bilal Yeşilkaya’nın meslektaşları, sevenleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İleri Gazetesi olarak merhume Hacer Yeşilkaya’ya Allah’tan rahmet sevenleri, yakınları ve meslektaşımız Bilal Yeşilkaya’ya başsağlığı dileriz.
Muhabir: Alpaslan Demir