Dekan Acar’ın Acı Günü

Merhume Şükriye Acar, bugün (26 Temmuz 2024) ikindi namazına müteakip Konya Çumra Türkmen Camili köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün annesi Şükriye Acar vefat etmiştir. Cenaze bugün (26 Temmuz 2024) ikindi namazına müteakip Konya Çumra Türkmen Camili köyünden kaldırılacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.