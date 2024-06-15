Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Genel Müdürü Ömer Faruk Tokat’ın babası Şakir Tokat hayatını kaybetti.
Babasının hayatını kaybettiği haberini sosyal medya üzerinden duyuran Ömer Faruk Tokat, “İnna lillahi ve inna ileyhu raciun… Babam Şakir Tokat’ı kaybettik. Cenaze 15 Haziran cumartesi günü öğle namazına müteakip. Sarıkaya ilçesinde toprağa verilecek” ifadelerine yer verdi.
İleri Gazetesi ailesi olarak Merhum Şakir Tokat’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Muhabir: Melike Aslı Arslan