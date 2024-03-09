Önceki gün İzmir’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yozgat’ın tanınmış isimlerinden Dursun Kadifekale’nin oğlu, iş insanı Kürşat Kadifekale toprağa verildi.

Yozgat’ın sevilen isimlerinden, bir dönem Yozgat Bozokspor Hentbol takımının Kulüp Başkanlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan, iş insanı Kürşat Kadifekale, bir süredir hastalığından dolayı İzmir’de tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Yozgat’a getirilen Kadifekale’nin cenazesi bugün Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Kadifekale’nin cenaze törenine MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, diğer siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

İleri Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, Kadifekale ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.