08-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen uluslararası Open Taekwondo turnuvasında Yozgat'tan önemli bir başarı geldi.

Toplamda 60 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı müsabakalarda, dikkat çeken bir isim olan Belinay Şakacı, adından sıkça söz ettirdi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “144 santimlik boyuyla bayanlarda mücadele eden Belinay Şakacı, gösterdiği etkileyici performansıyla izleyicilerin ve spor otoritelerinin takdirini kazandı ve Turkishopen'de 2. oldu. Rakiplerine karşı sergilediği üstün mücadelelerle adını duyuran Şakacı, Yozgat adına gurur verici bir başarı elde etti. Belinay Şakacı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.