Şu an yürürlükte olan vergiler arasında resmi olarak "Kaynana Vergisi" diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, kaynanadan kaynaklanan bir vergi bulunuyor!

Maliye'nin 2023 yılı kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını önlemeye yönelik çalışmaları devam ederken, yaklaşık 2 milyon konutun denetleneceği belirtiliyor.

Maliye Bakanlığı, 2023 yılı kira gelirlerini vergi dışı bırakma çabaları kapsamında, 2024 yılı Mart ayında beyan edilecek olan kira gelirlerine yönelik denetim çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte, yaklaşık 2 milyon konutun inceleneceği belirtilirken, "Kaynana Vergisi" olarak adlandırılan vergi, aslında sahibi olduğunuz konutta kira almadan kaynananızı oturttuğunuzda ödenmesi gereken gelir vergisiyle ilgili.

Maliye, elde edilen verilere dayanarak kira geliri elde eden ancak gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükellefleri tespit etmeye çalışıyor. Yapılan analizler sonucunda, kaynanaların kirasız olarak oturduğu konutlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

"Kaynana Vergisi"nde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, sahip olunan konutun kira alınmadan kaynananın kullanımına bırakılması durumunda dahi gelir vergisi ödenmesi gerektiğidir. Bu durum, genellikle göz ardı edilse de yıllardır uygulanmaktadır.

Maliye'nin hassas denetim süreci kapsamında, konut sahiplerinden kira sözleşmesi, kira bedeli ve ödeme detayları gibi bilgiler isteniyor. Vatandaşlara, Maliye'nin denetim sürecinin devam ettiği ancak telaşa kapılmamaları gerektiği hatırlatılıyor.

Emsal kira bedeli uygulanmayacaklar arasında kaynanaların bulunmaması nedeniyle, konutun kaynananın kullanımına bedelsiz bırakılması halinde dahi emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu durum, Maliye'nin konutlarda oturanlara gönderdiği yazılarda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Geçmiş yıllarda yapılan kira denetimleri sırasında kaynanaların kira ödemeden oturduğunu beyan eden vatandaşlar, vergi cezalarıyla karşılaşmıştır. Maliye'nin bu konuda hassas bir tutum sergilediği ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmenin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, sahibi olunan konutlarda kira almadan akrabalarını oturtanların, emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi ödemeleri gerektiği unutulmamalıdır.