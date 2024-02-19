İYİ Parti Genel Başkanlığı tarafından Ankara’nın Etimesgut ilçesine belediye başkan adayı olarak Hilmi Özer gösterildi.

Yozgatlı Hilmi Özer’in adaylığını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenlediği aday tanıtım toplantısında açıkladı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İYİ Parti ARGE Başkanı ve Sağlık Politikaları Başkanı Profesör Dr. Taner Demirer, “Ankara’nın önemli ilçelerinden Etimesgut belediye başkanı adaylığına İYİ Partimiz tarafından Yozgatlı hemşehrimiz Sayın Hilmi Özer aday gösterilmiştir. Aslen Yozgat’ımızın Kadışehri ilçesinden olan ve uzun yıllardır Etimesgut’ta ikamet eden, ilçenin sevilen esnaflarından Hilmi Özer hem Etimesgut halkının, hem iş çevrelerinin hem de STK’ların desteğine sahiptir. Hem bürokrat olarak hem de yerel belediyecilikte yıllardır Etimesgut’a hizmet vermiştir. Ankara’nın bu önemli ilçesine hemşehrimizi belediye başkanı seçmemiz elzem olup yıllardır yerel yönetimlerde göz ardı edilen Yozgatlıların Ankara’nın önemli ilçelerinde iş başına gelmelerinin zamanıdır. İYİ Partimiz ayrıca Ankara’nın birçok ilçesinde seçilecek yerlere encümen adayı olarak Yozgatlı hemşehrilerimizi yerleştirecektir. Tüm hemşehrilerimizin Etimesgut’ta yaşayan yakınlarına ulaşmaları ve adayımıza destek vermelerini bekliyoruz. Hilmi beyin Etimesgut’u İYİ belediyecilik ile tanıştıracağına inancımız sonsuzdur. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.