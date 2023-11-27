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2 grup şeklinde mücadele veren 21 takım 5’inci haftayı geri bırakırken 6’ncı hafta maçları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Birinci Amatör Küme Ligi’nin A Grubunda 11 takım mücadele ederken B Grubunda 10 takım mücadele ediyor.

A GRUBU 1’İNCİSİ SORGUN BELEDİYESPOR

A grubunda 5 haftadır yenilgisiz mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligde 15 puan ile liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Yozgat SHÇEK evinde konuk eden Sorgun Belediyespor 7-0 mağlup etti. Öte yandan 13 puan ile Yapıtur Yozgat 66 Gençlikspor ligi 2’nci sırada takip ediyor.

A GRUBU PUAN FİKSTÜRÜ

5 haftayı geride bırakan A Grubu 11 takımın puan durumu ise şu şekilde; Sorgun Belediyespor: 15, Yapıtur Yozgat 66 Gençlikspor: 13, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor: 9, Divanlı Gençlerbirliği: 8, Sarıkaya Belediyespor: 7, Yozgat Esnafspor: 6, Akdağmadenispor: 6, Sırçalı Belediyespor: 3, Çiğdemlispor: 3, Yozgat SHÇEK: 3, Çayıralan Esnafspor: 0.

A GRUBU 6’NCI HAFTA KARŞILAŞMALARI

A Grubu 6’ncı hafta müsabakaları ise şu şekilde;

03.12.2023 Boğazlıyan İlçe Sahası: Sırçalı Belediyespor – Sorgun Belediyespor

03.12.2023 Yozgat Sentetik Saha: Yozgat SHÇEK - Yapıtur Yozgat 66 Gençlikspor

03.12.2023 Bozok Üniversitesi Sahası: Divanlı Gençlerbirliği - Yozgat Esnafspor

03.12.2023 Akdağmadeni İlçe Sahası: Akdağmadenispor - Çayıralan Esnafspor

03.12.2023 Boğazlıyan İlçe Sahası: Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor - Sarıkaya Belediyespor

Çiğdemlispor bay.

B GRUBU 1’İNCİSİ YOZGAT İL ÖZEL İDARE

B grubunda 5 haftadır yenilgisiz mücadele eden Yozgat İl Özel İdare, ligde 15 puan ile liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Yozgat İl Özel İdaresi 2-1 mağlup etti. Yozgat İl Özel İdare takımını 10 puan ile Yozgatspor 1959FK 2’nci sırada takip ediyor. Öte yandan PaşaköyGençlikspor ise ligden ihraç oldu.

B GRUBU PUAN FİKSTÜRÜ

5 haftayı geride bırakan A Grubu 11 takımın puan durumu ise şu şekilde; Yozgat İl Özel İdare: 15, Yozgatspor 1959 FK: 10, Boğazlıyan Şekerspor: 9, Tuzkaya FK: 7, Bişekspor: 7, Sorgun 1071 Spor: 7, Kale Gençlikspor: 7, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor: 5, Sorgun Gençlikspor: 4.

B GRUBU 6’NCI HAFTA KARŞILAŞMALARI

B Grubu 6’ncı hafta müsabakaları ise şu şekilde;

Bişekspor - Kale Gençlikspor

Tuzkaya FK - Yozgatspor 1959 FK

PaşaköyGençlikspor - Sorgun Gençlikspor

Sorgun 1071 Spor - Yerköy Bağlarbaşı Köselispor

Boğazlıyan Şekerspor - Yozgat İl Özel İdare.