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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Abdullah Neşeli, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atandı.

Yozgat’ta 2016 yılında İl Müdürlüğü görevine atanan Neşeli, 7 yılın ardından Konya’ya ataması yapıldı. Yozgat’a uzun yıllar hizmet ettiğini dile getiren Neşeli, Yozgat’ta çok güzel anılarının olduğunu, siyasileriyle, bürokrasiyle, basınıyla, vatandaşlarıyla hep iyi günlerinin olduğunu vurguladı. Yozgat’tan gideceği için içinde bir burukluk olduğunu belirten Neşeli, ‘’Yozgat’ta olduğu gibi Konya’da da kapım herkese açık’’ dedi.

ABDULLAH NEŞELİ KİMDİR?

1971 tarihinde Yozgat İli Akdağmadeni İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Tokat ili Zile Hüseyin Gazi İlkokulu'nda, Ortaokul ve Lise Öğrenimini Zile İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girerek 1996 yılında mezun olmuştur.

1996-2013 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, İlköğretim Okulu Müdürlüğü, Kız Teknik Meslek Lisesi Müdürlüğü, Özel Eğitim İlkokulu ve İş Okulu Müdürlüğü, Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. II. Kademe ve İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.​