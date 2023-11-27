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Meteoroloji uzmanları, bu ani değişikliklerin ardında, şu anda yaşanan hava koşullarının, Yozgat'ın 50 yıl önceki normal hava sistemiyle benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, bu ani hava değişimleri, küresel ısınmanın etkilerinden kaynaklanıyor. Kutupların ekvatora göre daha hızlı ısınması, son yıllarda ülkemizin kuzeyinden geçen sıcak ve soğuk hava akıntılarının seyrini değiştiriyor. Yozgat'ın yaşadığı yağışlı ve fırtınalı günler, bu durumun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkilerinin devam etmesi durumunda, Yozgat gibi bölgelerde daha uzun kış aylarının yaşanabileceğini belirtiyor. İklim değişikliği, sadece anlık hava durumu değişimleriyle değil, aynı zamanda mevsimlerin uzun vadeli evrimiyle de kendini gösteriyor.

Yaşanan bu hava olayları, iklim değişikliği konusunda toplumun bilincini artırma ve uyarma noktasında önemli bir rol oynayabilir. Uzmanlar, bu durumu yakından takip ederek, gelecekteki iklim değişikliklerine karşı toplumsal hazırlıkların artırılması gerektiğini vurguluyor.