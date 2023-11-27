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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9007 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8894 liradan, satış fiyatı ise 28.9121 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.6567 TL'den yapan euro şu anda 31.6496 TL alış ve 31.6639 TL satış fiyatına sahip.