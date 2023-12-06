Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde periyodik şekilde cadde ve sokakların yol yapımını gerçekleştiren ekipler özellikle son dönemde ilçenin farklı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Yol yapım çalışmalarını sürdüren Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Fatih Mahallesi Şehit Ferhat Arinan Caddesinde devam ediyor. Sarıkaya’nın her noktasında yol hizmetlerini devam ettiren ekipler, çalışmalara ara vermiyor.

Fatih Mahallesi Şehit Ferhat Arinan Caddesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Kısa zamanda caddemizin yolu kilitli parke taşı ile kaplanacak. Soğuk havaya rağmen devam eden çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Toplumun yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere çalışmalar, kenar mahallelere doğru yayılarak devam ediyor. Şu anda Fatih Mahallesi Şehit Ferhat Arinan Caddesinin yollarında kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor. Hava koşulları elverişli olduğu müddetçe parke taşı döşeme çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

İlçede parke döşeme ve asfaltlama çalışmaları devam ettiğinin altını çizen Başkan Açıkel, “Halkımıza hizmet sunmak adına hedeflediğimiz çalışmaları devam ettirerek yol sorununa kalıcı çözümler bulacağız. Alt yapı sorununa kalıcı çözüm bulmanın ardından üst yapı çalışmalarıyla hizmetlerimize devam edeceğiz, hedefimiz vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti sunmaktır” dedi.