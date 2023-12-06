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Belediye tarafından yapılan çalışmalar ile ilçeye yeni bir görünüm kazandırıldı.

Akdağmadeni’nin her noktasında vatandaşların yaşamını kolaylaştıran, ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Nezih Yalçın öncülüğünde Akdağmadeni Belediyesi, Belediye Meydanı'nın da çehresini değiştirdi.

İlçenin can damarlarından olan bölgede, yıllardır yaşanan problemleri, özverili ve planlı çalışmalarla ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Yalçın, “Çizgi çalışmaları tamamlandıktan sonra meydan ve yollarımız yaya ve araç trafiğine açılacaktır. Gelin, görün, değişimi fark edin! Akdağmadeni artık çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Akdağmadeni'ni çehresini değiştiren, daha yaşanılabilir bir kent için gecesini gündüzüne katan, vatandaşlarıyla istişare ederek çalışmalarına yön veren hizmet anlayışımız yeni eserlerle devam edecektir. Akdağmadeni'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.