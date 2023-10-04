Bulduğu her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştiren İlçe Müdürü Yoldaş, öğretmen ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinliyor.

Ziyaretleri kapsamında Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokulu’nu ziyaret etti.

Öğrenciler ile bir araya gelen Yoldaş, sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Daha sonra öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya gel Yoldaş, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Yoldaş, “Gücümüz yettiğince okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokulu’nu ziyaret ettik. Eğitim ve öğretim üzerine yaptığımız sohbetlerde öğretmenlerimizin görüşlerini alarak yolumuza devam ediyoruz. Bütün okullarımızı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)