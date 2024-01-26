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İçişleri Bakanlığı Yozgatlı sürücüleri de yakından ilgilendiren kış aylarında yolculuk esnasında dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

Bakanlık, “Unutmayalım, güvenli bir seyahat herkes için gerekliliktir” dedi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Hız yapmak görüş mesafesini daraltır. Kontrollü sürüş önemlidir. Araç bakımımızı kışa hazır hale getirelim, sürpriz arızalara karşı önlem alalım. Aracımızda mutlaka yedek lastik, zincir, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası bulunduralım. Takip mesafesini arttıralım ve mesafeye dikkat edelim. Otoyollarda ise normal fren mesafesinin 10 katına çıkartalım. Karlı yollarda ani manevralardan kaçınalım, yavaş ve kontrollü hareket edelim. Karlı havalarda yakıt depomuzun dolu olmasına dikkat edelim. Yanımızda yiyecek, su ve battaniye bulunduralım. Aracımızın farlarının çalıştığından emin olalım, görünürlüğümüzü arttıralım. Kötü hava koşullarında güvenli bir alternatif olan toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Unutmayalım, güvenli bir seyahat herkes için gerekliliktir” ifadelerine yer verildi.