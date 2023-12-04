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Ulaşımda Yozgat dahil 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kara yolundaki görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.

Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.