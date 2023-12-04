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Türkiye'nin Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara, Erzurum, Sivas, Yozgat, Kastamonu'da ayda 6 bin 954 TL taksitle sıfır ev sahibi olma fırsatı sunan yeni bir konut projesi başlatıldı. İşte projeye dair detaylar:

BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI

TOKİ, 5 ilde 2+1 ve 3+1 konut satışı yapacak. Başvurular, E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Konut başvurularının yoğun ilgi görmesi bekleniyor, bu nedenle başvurmak isteyenlerin acele etmeleri önem arz ediyor.

BAŞVURU BEDELİ

Başvuruda bulunacak adaylar, belirlenen başvuru bedelini ödemek zorundalar. 2+1 evler için başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 evler için ise 2000 TL olarak açıklandı. Kura çekimi sonucunda adı çıkmayanlara başvuru bedeli iade edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar arasında TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan satın alma talebinde bulunmak, başvurunun başvuru bedeli ödendikten sonra geçerli olacağını kabul etmek, kura çekilecekse "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası"na katılma hakkı, kura çekilmeyecekse, konut seçme önceliğini belirlemede esas alınacak başvuru sıra numarası alma hakkını kabul etmek gibi şartlar bulunuyor.

KONUT FİYATLARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Satıştaki konutların fiyatları 1 milyon TL'den başlıyor. Vatandaşlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 120 ay vadeyle ödeyebilecekler. Ayda 6.954 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

SATIŞ YAPILACAK İLLER VE BAŞVURU TARİHLERİ

E-Devlet kapısında güncellenen listede satışın gerçekleşeceği iller ve başvuru tarihleri şu şekilde:

Ankara, Beypazarı İlçesi, 2. Etap - 412 Konut, 12 Dükkan (Başvuru Tarihleri: 22/11/2023 - 01/12/2023)

Erzurum, Şenkaya İlçesi - Yukarı ve Akşar Mahalleleri, 110 Konut (Başvuru Tarihleri: 27/11/2023 - 30/11/2023)

Kastamonu, Abana İlçesi - Merkez Mahallesi, 109 Konut (Başvuru Tarihleri: 27/11/2023 - 01/12/2023)

Sivas, Akıncılar İlçesi, 2. Etap - 276 Konut, 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi (Başvuru Tarihleri: 24/11/2023 - 08/12/2023)

Yozgat, Sorgun İlçesi, Doğankent Mahallesi, 2. Etap - 141 Konut, 2 Dükkan (Başvuru Tarihleri: 27/11/2023 - 08/12/2023)

TOKİ, her hafta yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenler, E-Devlet kapısı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler.