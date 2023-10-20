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10 binden fazla katılımın olduğu internet haber sitemizden yayınlanan anketin bitiş tarihi belli oldu.

Yozgat’ın hangi belediye başkanının daha başarılı bulunduğu konusunda kamuoyunun nabzını tutmak için 08 Ekim 2023 tarihinde bir anket başlatmıştık. Halen devam eden anketimiz 22 Ekim 2023 tarihinde son bulacak.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi, Yozgat’ın 14 ilçesini yöneten belediye başkanlarının performansının vatandaşlar tarafından nasıl karşılandığını ölçmek amacıyla başlattığımız dev anket Pazar günü son bulacak.

Siyasi partiler yerel seçimlere hazırlanırken, Yozgat’ta hangi belediye başkanının partisi tarafından yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. Mevcut başkanların dört buçuk yılda yaptıkları tartıya konulurken, Yozgat’taki seçmen şu soruların yanıtını arıyor:

“Hangi belediye başkanı seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirdi? Hangi başkan çalıştı, hangisi oturdu? Hangi başkan vatandaşla iç içe oldu? Vatandaşlar hangi başkana ulaşabildi, hangisine ulaşamadı?”

Bizler de kamuoyunun merak ettiği bu sorulara ışık tutabilmek adına dev bir anket başlattık. Başlattığımız ankete katılım oldukça yoğun olurken merak edenler için anketin ne zaman biteceğini duyurmak istedik. Dev anketin bitiş tarihini 22 Ekim 2023 Pazar günü olarak belirledik. (Haber Merkezi)