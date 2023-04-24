Bayramlaşma törenine, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma töreninde tek tek, her personelin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bayramların milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Karadağ konuşmasında şunları söyledi: “Bayramlar, manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı, insanlarımız arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı çok müstesna günlerdir. Dolayısıyla bayramlarımız yaşatılmalı ki toplumun yarınları ve temel dinamikleri güvencede olsun. Bugünkü bayramlaşma merasiminin de esası budur. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlikte ve beraberlik çerçevesinde, hedefleri ve hayalleri doğrultusunda birlikte başarıya imza attığımız, birbirinden değerli akademik ve idari personelimizle bayram coşkusunu yaşamak istedik. Bu duygu ve düşünceler ile başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Program sonunda bayramlaşma programına katılan Akademik ve İdari personele Üniversitemiz tarafından ikramlarda bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite personelinin bayramlarını tebrik edip, günün anlam ve önemine yönelik sohbette bulundu. Haber Merkezi