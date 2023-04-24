Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, 1 ve 2 no' lu hizmet binalarında düzenlenen bayramlaşma törenlerinde Özel idare personelleri ile bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma öncesi bir konuşma yapan Genel Sekreter Nazif Yılmaz, Yozgat İl Özel İdaresi üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kurumumuz, Yozgat’ın dört bir tarafına hizmet götüren bir kurum. Yozgat İl Özel İdaresinin aracını, personelini gördüğüm zaman kendi parçamı görmüş gibi oluyorum. İlimizde ciddi bir farklılığımızın olduğunu herkes ifade ediyor ama asla rehavete kapılmadan, gevşemeden çalışmaya bu hizmete devam edeceğiz. Bizden çok hizmet bekleniyor. İmkânlarımızı, mücadelemizi, samimiyetimizi oraya koyduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Ramazan bitti ama dostluğumuz, kardeşliğimiz, muhabbetimiz hiç bitmesin. Dua ve temennilerimiz bu manada. Yolumuz, ufkumuz her zaman açık olsun" ifadelerini kullandı.

“İlimizin kalkınması için hangi hamle ve faaliyet varsa orada Özel İdare’nin harcı var” sözleriyle konuşmasını sürdüren Genel Sekreter Nazif Yılmaz, “Halkımız bizden hizmet bekliyor. Ağrı’nın her karesi hizmet bekliyor. İdaremizin cumartesi pazarı yok. Mesaimiz 7 gün 24 saat. Biz bu prensiple çalışıyoruz. İlimizin kalkınması için hangi hamle ve faaliyet varsa orada Özel İdare’nin tuzu ve harcı var. Bu hepimizin gayretleriyle oluyor. Özel İdare’de hizmette sınır yoktur. Yol yaptık, su getirdik bitti diye bir şey yok. Standartlarımızı hep birlikte el ele vererek yükselteceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.

Programa; Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerdem Birim Müdürleri ile İl Özel idaresi çalışanları katıldı. Alpaslan Demir