Yobü Tanıtım Fuarına Katıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde 16 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.



Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde düzenlenen fuara Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 15 üniversitenin yanı sıra Ardahan Üniversitesinin de katılımıyla 11 ilde düzenlenen fuarın son ayağının Amasya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Lise öğrencileri, geleceklerini şekillendirmek için üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek, yetkililerden üniversiteleri hakkında bilgi aldı.