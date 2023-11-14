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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü ve UNİKOP dönem Başkanı Prof. Dr. Evren Yaşar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, UNİKOP Üyesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile Üniversite akademik ve idari personeli katıldı.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla başkanlığı devralarak çalışmalarını yürüten Üniversitemizde 14 Kasım tarihinde düzenlenen sempozyumda “Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Tarım Teknolojileri, İletişim Bilimleri, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik” konuları ele alındı.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, bu yıl 10'uncusu düzenlenen sempozyumla ÜNİKOP birliğinin ne kadar kurumsal faaliyetler düzenlediğinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında, “UNİKOP, üniversiteleri organize eden KOP bölgesindeki, bölgesel kalkınmayı önceleyen ve hedefleyen, hem ekonomik hem de sosyal kalkınmayı bir araya getirmeyi amaç edinen dolayısıyla bu ülkenin dinamiklerinden faydalanmak isteyen bir anlayışla yoluna devam ediyor. Biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bu bölgenin dinamiklerinin habercisiyiz. Bu bağlamda düzenlenen sempozyumla buna katkı sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu yaptığı konuşmada, UNİKOP Birliğinin kurulma ve var olma amaçlarından ilki bölgede gerçekleştirilen yatırımlara bilimsel bakış açısı ile yaklaşarak; etkili, ekonomik ve verimli proje modelleri ortaya koymak olduğunu söyledi.

Sempozyumun bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri belirten Karakoyunlu, sempozyumda ortaya çıkacak çözüm yollarının bölge içinde hayata geçirilebilmesi için KOP olarak büyük bir gayret içerisinde olacağını belirtti.

Sempozyumda konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü ve UNİKOP dönem Başkanı Prof. Dr. Evren Yaşar, bereketli toprakları, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları ve istikbali omuzlayacak milyonlarca genç nüfusu ile ülkemiz, kıymetli ve vaz geçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek “Cumhuriyetimiz, devleti ve milleti ile artık her alanda kendisinden söz ettiren bir durumdadır” dedi.

“İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ OLARAK ŞEHRİMİZE VE BÖLGEYE DEĞER KATIYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Yaşar, 2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi de eğitim-öğretim, AR-GE ve bilimsel çalışmalar yanında bölgesine değer katacak faaliyetleri sürdürmeye devam ettiğine vurgu yaparak İhtisas Üniversitesi olarak şehrine, bölgesine değer katacak adımlar atmaya devam ettiğine dikkat çekti.





“ORTA ANADOLU’NUN VE TÜRKİYE’NİN TAM ORTASI YOZGAT”

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında, “Yozgat, Orta Anadolu’nun ortasında maden ve enerji kaynakları, termal turizmi, ilk milli parkı olan çamlığı, tarım ve hayvancılık alanında verdiği ürünler ile öne çıkan bir ilimizdir. Şehir olarak potansiyelimizin farkındayız. Eksikliklerimizin de farkındayız. Düzenlediğimiz bölgesel kalkınma sempozyumu, bilgilerimiz, çalışmalarımız ışığında potansiyelimizi görmek, eksiklerimizi tamamlamak amacına da matuftur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve bu yıl üniversitemizin dönem başkanlığını yaptığı UNİKOP ise KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmayı daha da etkinleştirmek amacıyla bu üniversitelerin sahip olduğu kaynakları bir araya getirmek üzere kurulmuş bir birlikteliktir. Bu manada KOP ve UNİKOP bölgemiz ve şehirlerimiz için büyük bir fırsattır. Zira KOP’un çalışma alanına baktığımızda tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak gibi çok geniş bir alanda hizmet verdiğini görüyoruz. UNİKOP olarak bu alanların hepsinde gerçekleştireceğimiz güç birlikteliği büyük bir sinerji doğmasına vesile olacaktır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 10’uncusu gerçekleştirilen Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun bölge kalkınmasında öncü rol oynayacak adımların atılmasına vesile olacağını belitti. Rektör Yaşar, İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, Akıllı Tarım Teknolojileri, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Jeotermal Enerji, Kaz Yetiştiriciliği gibi çok farklı alanlarda tebliğlerin yer aldığı sempozyumun şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın moderatörlüğünde 10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun ilk oturumunda Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu “İklim Değişikliği Koşullarında Türkiye’nin Gıda Güvenliği”, Prof. Dr. Nejdet Kandemir “Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler: Geleceğin Girdisiz Tarımı”, Doç. Dr. Mehmet Metin Özgüven ise “Akıllı Tarım Teknolojileri” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.