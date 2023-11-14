7 milyonun üzerinde diyabetli var

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1991’den beri her yıl dünyanın her köşesinde kutlanan 14 Kasım Dünya Diyabet günü, Yozgat Şehir Hastanesinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek diyabete karşı bilgilendirme yapıldı.

Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Abdulkadir Bozbay, yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Diyabet hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu ortaya çıkmıştır. (Araştırmalarda yüzde 8.5 ile yüzde 13 arasında değişmektedir). Kısacası ülkemizde diyabetli hasta sayısında önemli bir artıştan söz etmek mümkündür. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki (şişmanlık) artışın bu sonuca çok önemli katkısı olduğu bilinmektedir. Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülük ettiği, tıp tarihinde bu güne kadar üretilmiş olan en değerli molekülü İnsülin Hormonu’ nu bulan FrederickBanting’in doğum günü olan “14 Kasım Diyabet Günü” tüm dünyada her yıl belirlenen değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yılki Dünya Diyabet Federasyonunun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan 14 Kasım Diyabet Günü teması Geleceğimizi Koruyalım.”

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Diyabet’tenşüphelenen vatandaşların mutlaka doktorumuza başvurması gerektiğini söyleyerek, “Diyabetli hastalarımızın yarısına yakını diyabetli olduğunun farkında değil. Hastanemizde ilgili birimlere başvurarak mutlaka kontrollerini yaptırmalıdır” dedi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde Konferans salonunda eğitim verildi. Diyabet Okulu açılarak Uz. Dr. Abdulkadir Bozbay tarafından personele diyabet hakkında geniş bilgiler verildi. Poliklinik girişinde Diyabet Hemşiresi Şehri Arslan tarafından vatandaşlara broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.