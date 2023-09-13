İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

Başkanı Yılmaz, Yozgat’ın ekonomik, sosyal, kültürel konularının yanı sıra ortak hareket ederek iş birliği oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

Yılmaz ziyarette yaptığı açıklamada, “Memleketimizle ilgili her konuda inisiyatif almak, katkı sağlamak istiyoruz. Kendi memleketimiz için sorumluluk almak, işbirliği yapmak ve destek vermek istiyoruz. Birlikte hareket eder, işbirliği içerisinde çalışırsak önümüzdeki dönemde her alanda çok daha iyi çalışmaların olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, gazetemiz sahibi Alparslan Akyüz ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan'a Yozgat Öğrenci Yurdu’nun İl Özel İdaresi'ne devredilmesi ile ilgili bilgileri paylaştı ve konuyla ilgili Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşme yapacaklarını söyledi. Alpaslan Demir