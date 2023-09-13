Uz. Dr. Edip Bayrak, Sepsis, vücudumuzun herhangi bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden duruma verilen isim olduğunu söyledi.

SEPSİS NEDİR?

Bağışıklık sistemimiz vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

SEPSİS NEDEN OLUR?

Mikroplar, bakteriler veya virüsler kişinin vücuduna girdiğinde enfeksiyona neden olur. Üriner sistem enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları, kan dolaşımına ait enfeksiyonlar, yaralar, yanıklar sepsis sebebi olabilir. Sepsis tıbbi bir acil durumdur.

SEPSİS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Kan testleriyle ortaya çıkan sepsis’ten erken tanınan ve hızla başlanan tedaviyle sepsisten kurtulmak mümkündür. Sepsis yoğun bakım ünitesinde yakın takip getirir. Solunum ve kalp fonksiyonları burada stabilize edilir. Sepsiste antibiyotik tedavisi uygulanır. Çeşitli bakterilere karşı etkili olan geniş spektrumlu antibiyotikler kullanıldığında genellikle olumlu sonuçlar alınmaktadır. (Alpaslan Demir)