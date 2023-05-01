Başkan Ferhat Yılmaz, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutladığını söyledi.

Başkan Ferhat Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs, 1800’lü yılların sonlarında, sanayi devrimini gerçekleştirmiş pek çok ülkede işçilerin ve emekçilerin ortak hakları için simgeleştirdikleri tarihtir. O yıllardan bu tarafa ‘1 Mayıs’ dünyada İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bizler Yerköy Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızın bu güzel ilçe için akıttığı terin, gösterdiği gayretin farkındayız. Her zaman emekçilerimizin alın terinin karşılığını eksiksiz vermenin düşüncesi içinde olduk. Bizler büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Mutluluk ve huzur aileden başlar. Bu birlikteliğin ve bütünlüğün bozulmamasını, bu mücadelenin sürmesini istiyoruz. Hep birlikte Yerköy için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceyle ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum.” Alpaslan Demir