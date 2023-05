AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu, sokak sokak Yozgat’ı dinleyen, STK ziyareti gerçekleştiren kadın kolları teşkilat mensupları gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle Yozgat Halkı'yla sohbet edip istek ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Başkan Yurtlu, Kadın Kolları olarak AK Parti'nin kuruluşundan bu yana sergilediği millet iradesini merkeze alan yönetim ve hizmet anlayışlarının en güzel örneklerinden birini daha her birlikte sergilediklerini dile getirdi.

Başkan Yurtlu “Türkiye sevdalısı kadınlarımız, ülkemizin gücüne güç katan her hamlenin yanı sıra 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bu süreçte karşımıza çıkan her türlü engelleme ve hatta ihanet çabasına karşı dimdik durmuş, her alanda güçlü Türkiye hedeflerimizin en büyük destekçisi olmuştur. Şimdi de Yozgat’ta Türkiye sevdalısı AK Kadınlar olarak, üye ve vatandaş ziyaretlerimiz, Türkiye’nin güçlü geleceğini kadınlarımızın tertemiz emekleriyle kuracağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir