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AK Parti İl Binasında düzenlediği basın açıklamasında Taner Yıldız, aday adaylığını açıkladı.

AK Parti İl Binasında partililerinde katıldığı toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, şunları kaydetti: “14 Nisan 2001’de milletimizin umudu olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Partimize Nisan 2002’de Yozgat Gençlik Kolları teşkilatlarını kurmak üzere görevlendirildim. 2004 Mahalli İdareler Seçimine kadar Gençlik Kolları Başkanı olarak görevime devam ettim. 2004-2007 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2007-2011 yılları arasında ana kademe il yönetiminde çeşitli görevlerde bulundum. Son olarak 2011 yılı Genel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevinde bulundum. 2011 yılında devlet memurluğuna geçtikten sonra çeşitli kurumlarda yönetici pozisyonunda görev yaptım. Son olarak İŞKUR İl Müdürü olarak 6 yıl görev yaptım.”

“GÖREVLERİMİ LAYIKIYLA YAPTIM”

Bu güne kadar verilen bütün görevleri layıkıyla yaptığını belirten Yıldız, “Bana güvenen gerek siyasi büyüklerimi gerekse devlet ricalini mahcup etmediğimi düşünüyorum. Bugün ise ilk defa görev verilmeyecek, ben göreve talip olacağım. Gençlik yıllarımdan bu zamana siyasi yaşamım boyunca hayalimde yiğitler şehri Yozgat’ıma belediye başkanı olarak hizmet etmek vardı. 20 yıllık AK Partimiz döneminde belediye hizmetlerinin en iyi şekilde verildiğine inanıyorum. Şimdi ise Türkiye yüzyılına yakışır bir Yozgat için bu güne kadar yapılmış hizmetlerin üzerine şahsımın da katkısı olacağını düşünüyorum. Gerek ticari hayatımla, gerek siyasi hayatımla gerekse bürokrasi tecrübemle bu görevi ziyadesi ile yapabileceğime inancım tamdır. Bu süreç bir yarıştır. Kaybedeni olmayan, aksine herkesin kazandığı bir yarış. Çünkü maksat şehrimize en iyi hizmeti vermektir. Bu süreçte hizmet aşkıyla aday adayı olan diğer dava arkadaşlarımıza gönülden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

“HERKESTEN AYRI AYRI TECRÜBE KAZANDIM”

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar temsil eden, herkesten ayrı ayrı bir tecrübe kazandığını vurgulayan Yıldız, “Geçmiş dönem milletvekillerim merhum İlyas Aslan’a, Mehmet Çiçek’e, Bekir Bozdağ’a, Mehmet Erdemir’e, Yaşar Öztürk’e, Osman Coşkun’a, Ertuğrul Soysal’a, Yusuf Başer’e, mevcut milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül’e ve Süleyman Şahan’a, geçmiş dönem ana kademe il başkanlarım Kurucu İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel’e, Zekeriya Avşar’a, merhum Metin Eroğlu’na, Harun Lekesiz’e, Fahri Açıkgöz’e, Celal Köse’ye, Çelebi Dursun’a, mevcut İl Başkanım Yusuf Başer’e geçmiş dönem merkez ilçe başkanlarım kurucu Merkez İlçe Başkanı Celal Köse’ye, Mustafa Türkmen’e, Musa Halıcı’ya, İskender Nazlı’ya, Kürşat Kılıç’a, mevcut Merkez İlçe Başkanım Ahmet Gökhan’a, geçmiş dönem kadın kolları başkanlarım kurucu Kadın Kolları Başkanı Zerrin Şenay Aktürel’e, Muazzez Binici’ye, Sibel Yıldırım’a, Hülya Sarıaslan’a, İhsaniye Altunok’a, İlknur Ünal’a, mevcut başkanım Evra Kevser Yurtlu’ya, gençlik kollarında benden sonra görev alan Abdulkerim Karslıoğlu’na, Çelebi Altuntaş’a, Atakan Erciyas’a, Süleyman Sarıca’ya, Serkan Sönmez’e, Muhammed Emin Erbek’e, Muhammed Ali Gün’e, Kazım Emiroğlu Şimşek’e, Yaşar Taşdemir’e, mevcut başkanım Mücahit Necmettin Doğan’a ve kuruluştan günümüze teşkilatlarımızın her bir kademesinde görev almış asıl kahramanlarımıza, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. Rabbim bizlere başkanlığı nasip etti ama emek ve başarı sahibi onlardır. Son olarak en zor günlerimde hep yanımda olan, desteklerini ve varlıklarını hep hissettiren hayat arkadaşım Emel hanıma, canlarım oğlum Eren ve kızım Elif’e teşekkür ediyorum. Hasta halleri ile buraya kadar gelme zahmetinde bulunan karlı dağım, muhterem babama ve canım anneme de teşekkür ederim. Helallik istiyorum onlardan” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN’İ UNUTMADI”

Basın açıklamasında İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu saldırıyı kınayan Yıldız, “Konuşmamı sonlandırmadan önce İsrail’in Filistin’de kundaktaki bebeklere, hamile kadınlara, çocuklara, yaşlılara kısaca mazlum Filistin halkına, tüm İslam coğrafyasına ve hatta tüm insanlığa bu acıyı yaşatan, savaş suçu teşkil eden zulmünü tüm kalbimle lanetlediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.