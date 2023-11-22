Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti İl Binasında gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olacağını duyurdu.

Barış Açıkgöz yapmış olduğu basın açıklamasında, “Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür, insanla son bulur. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş, maddi ve manevi katkı sağlamış, hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Dar-ül bekaya irtihal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayın, AK Parti Türkiye'nin partisidir. AK Parti'nin birikimi de Türkiye'nin birikimidir. 31 Mart 2024 de yapılacak Belediye Başkanlığı yarışına bende varım demek istiyorum. Bundan sonra Yozgat’ın ayrılıklarla kaybedecek zamanı yok. Zaman kıymetli, aday olmam durumunda Yozgat’a hizmet etmek gayesinde olacağım siz değerli dava arkadaşlarımın desteği ile ilimizi beraber yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararları orada yaşayanlarla birlikte alacağını beyan eden Açıkgöz, “Şeffaflık hassasiyetiyle belediyenin kaynaklarını hem doğru, hem de açık şekilde kullanmaktaki kararlılığımızın altını çiziyorum” dedi.