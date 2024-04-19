Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferleri 4 Mayıs itibariyle başlayacak.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, 4 Mayıs’ta seferlerine başlayacak İstanbul – Sivas aktarmasız YHT ekspres ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Çelebi Altuntaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun. Sivas – Yozgat – İstanbul Ekspres YHT seferleri aktarmasız olarak 4 Mayıs’ta başlıyor. Ekspres YHT seferleri ile İstanbul – Sivas arası 7 saat 18 dakikaya, Sivas – İstanbul arası 7 saat 8 dakikaya iniyor ve 483 yolcu kapasitesiyle seferlerine başlamak için gün sayıyor" dedi.

Altundaş, "İstanbul – Sivas aktarmasız YHT ekspres seferleri; Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik istasyonlarında yolcularıyla buluşmak için geri sayıma başladı. YHT ile Türkiye hızlanıyor” ifadelerine yer verdi.