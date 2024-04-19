Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferleri 4 Mayıs itibariyle başlayacak.

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AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, 4 Mayıs’ta seferlerine başlayacak İstanbul – Sivas aktarmasız YHT ekspres ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Il Başkanı

İl Başkanı Çelebi Altuntaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun. Sivas – Yozgat – İstanbul Ekspres YHT seferleri aktarmasız olarak 4 Mayıs’ta başlıyor. Ekspres YHT seferleri ile İstanbul – Sivas arası 7 saat 18 dakikaya, Sivas – İstanbul arası 7 saat 8 dakikaya iniyor ve 483 yolcu kapasitesiyle seferlerine başlamak için gün sayıyor" dedi.

Yozgat’a Hayırlı Olsun

Altundaş, "İstanbul – Sivas aktarmasız YHT ekspres seferleri; Yozgat, Kırıkkale,  Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik istasyonlarında yolcularıyla buluşmak için geri sayıma başladı. YHT ile Türkiye hızlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Alpaslan Demir