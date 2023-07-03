Yozgatlı vatandaşların sabırsızlıkla açılmasını beklediği Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının açılmasıyla birlikte çok rağbet görüyordu. Kurban Bayramı sonrasında YHT bilet fiyatlarına zam geldi.

Otobüs bilet fiyatlarına göre daha uygun olduğu, rahat ve kısa bir yolculuk imkanı sağladığı için vatandaşlar tarafından rağbet gören Ankara-Yozgat-Sivas YHT bilet fiyatları zamlandı.

Açıldığı günden bugüne yoğun ilgi gören Ankara-Yozgat-Sivas YHT bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yansıtıldı.

Zamlanan bilet fiyatlarının önceki fiyatı ve sonraki fiyatları ise şu şekilde;

Yozgat-Sivas 170 lira iken 221 lira,

Ankara-Sivas 240 lira iken 312 lira,

Ankara-Yozgat arası 130 lira iken 170,

Yozgat- Kırıkkale 120 lira iken 156,

Sivas-Kırıkkale 200 lira iken 260 lira olarak güncellendi. Melike Aslı Arslan