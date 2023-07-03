SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkurunda gençlere rafting yaptıracaklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Uğuz, “Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşamak, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazanmak ister misin? Derneğimiz tarafından 4 Temmuz 2023 Cumartesi günü Dünyada 2'nci Mükemmeliyet Merkezi olma özelliğine sahip olan Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkuru'nda rafting yapılacak. Rafting 4 Temmuz Salı Günü 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Rafting giriş ücreti 150 liradır. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” dedi. Melike Aslı Arslan