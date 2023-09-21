Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvurularının tarihlerini ayrıca duyuracak. Ortaöğretim öğrencileri için ise eğitim yardımı başvuruları, 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılı için eğitim yardımı başvuru tarihleri belirlendi. Ortaöğretim öğrencileri için eğitim yardımı başvuruları, 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre belirlenecek.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi web sitesi olan "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ortaöğretim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL olarak belirlenirken, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1250 TL olarak tespit edildi.

Açıklamada, geçmiş eğitim-öğretim yıllarında sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış bilgilerin yer aldığı ve başvuru adı altında kişisel verilerin toplandığı sahte sayfaların ve hesapların tespit edildiği hatırlatıldı. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarına dair tüm duyuruların ve başvuruların resmi web sitesi olan "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek. Özel okullarda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim yardımı alan kardeşi bulunan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu burslardan yararlanamayacaklar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğretim bursundan faydalanamayacaklar. (Haber Merkezi)