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Geçtiğimiz günlerde Yeşilay Yozgat Şubesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeline ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı hakkında bilgilendirme yapmıştı, bu bilgilendirme programlarının Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanlara yönelik de devam etmesi konusunda girişimler başlatan Yeşilay Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de Yeşilay ve YEDAM olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Ertürk, Yeşilay olarak bağımlılık mücadele konusunda birçok faaliyetlerinin bulunduğunu YEDAM’ın ise Yozgat’ta her geçen gün daha etkin hale geldiğini söyledi.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE”

Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk Yeşilay’ın 103 yıldır faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, 5 bağımlılık alanıyla; alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, tütün ve kumarla mücadele eden, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalıştığını söyledi. Ertürk “Okullarda çeşitli etkinliklerimiz var, üniversitelerde faaliyetlerimiz var, üniversitemizde özellikle 750 gönüllümüz bulunuyor” dedi.

“YEDAM OLDUKÇA ETKİN”

YEDAM’ın ise Yozgat’ta her geçen gün daha etkin hale geldiğini ifade eden Ertürk, Yozgat YEDAM’ın Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni ile Kasım 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını YEDAM’ın, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından bağımlı bireylere hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde psikolojik ve sosyal destek veren bir merkez olduğunu, ilimizde de çok sayıda danışana hizmet verdiğini söyledi.

“VERİLERE BAKILDIĞINDA BAĞIMLILIK ETKEN”

Göreve ilk başladığında Yozgat ile ilgili verileri inceleyen Özkan geçtiğimiz günlerde şehrin birçok yerinde kontrollerin artırılması talimatını vermiş ve bu durum Yozgat halkı tarafından da olumlu karşılanmış ve büyük destek görmüştü. Verilerde ise yaşanılan tüm olumsuzlukların ardında bağımlılığın büyük etken olduğunu açıkça gösteriyor. YEDAM verilerinin paylaşıldığı ziyarette Vali Mehmet Ali Özkan sorduğu sorulara en ayrıntılı bir şekilde yanıt aldı, yaptığı açıklamada ise bağımlılıkla mücadelenin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

“ANA PROBLEMLER BAĞIMLILIK KAYNAKLI”

YEDAM’n çalışmaları için “çok iyi” ifadelerini kullanan Özkan, Yozgat'taki yaşanılan birçok ana problemin sıralamasının yapılıp altındaki nedene bakıldığında ise bağımlılık kaynaklı olduğunu ifade etti. Özkan “Bunlarla elbette güvenlik güçlerimiz jandarmamız mücadele ediyor ama bunda sizlerin desteği, sizlerin gayreti, toplumunda süreç içinde katılmasının çok büyük önemi var” dedi.