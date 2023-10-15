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Yeşilay Yozgat Şubesinin bilgilendirme faaliyetlerine kaldığı yerden aralıksız devam ettiğini belirten Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, daha önce birçok alanda yapılan faaliyetlerin kapsamının daha da genişletildiğini ve Yozgat Bozok Üniversitesi ile devam ettiğini söyledi. Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk yaptığı açıklamada, “Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeline ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik TBM programı hakkında bilgilendirme yaptık” dedi.



YEŞİLAY 5 ALANDA MÜCADELE EDİYOR

Programda konuşan Şube Başkanı Ertürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan; bilimsel metotlar kullanarak 5 bağımlılık alanıyla; alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, tütün ve kumarla mücadele eden, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için 103 yıldır faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

TOPLUMUN TÜM KATMANLARIYLA

Proje ve programları; şubelerin ve gönüllülerin desteğiyle uygulamaya devam ettiklerini söyleyen Ertürk, “Bu vizyon ve misyon doğrultusunda sağlıklı nesiller yetiştirmek amacı ile önleme temelli proje ve programlarını; şubelerin ve gönüllülerin desteğiyle uygulamaya devam etmektedir. Toplumun tüm katmanlarının mücadeleye dâhil edilmesine katkı sağlamak için oluşturulan çalışmaların başında Yeşilay Farkındalık Programı gelmektedir” ifadelerini kullandı.



FARKINDALIK PROGRAMININ ÖNCELİKLİ AMAÇLARI

Yeşilay Farkındalık Programı amaçlarını ise Ertürk şu şekilde sıraladı: “Toplumu bağımlılıklar temelinde zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek. Önleme faaliyetleri kapsamında bilgi düzeyini artırmak. Farkındalık ve bilinç yaratmak. Bağımlılıkla ilgili toplumsal duyarlılık geliştirmek. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bilinirliğini artırmak. Yerelde farklı kurum ve kuruluşlarla stratejik iş birlikleri geliştirmek. Çocuklar ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmaktır.”

FARKINDALIK PROGRAMINDAKİ HEDEFLER

Farkındalık programının 4 alt projeden oluştuğunu belirten Ertürk, “Farkındalık Programı; ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Yetişkin Eğitimi’, ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Akran Eğitimi’, ‘Yeşilay Elçileri’ ve ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ olmak üzere 4 alt projeden oluşmaktadır. Bağımlılığı önleme çalışmalarında bir marka haline gelen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı akran ve yetişkin modülleri ile Yeşilay farkındalığının gönüllüler aracılığıyla tüm yaş guruplarına ulaştırılması, Benim Kulübüm Yeşilay ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilere Yeşilay sevgisi ve aidiyetinin aşılanması, Yeşilay Elçileri ile mahallenin kalbi olan esnafların ve farklı meslek gruplarının bağımlılıkla mücadeleye destek veren bireyler haline getirilmesi hedeflenmektedir” dedi.



OSB ÇALIŞANLARI DA BİLGİLENDİRİLECEK

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Atilla Şenaylı ve Dr. Hamza Enes Güçlü’ye teşekkür eden Ertürk, bu programların farklı alanlarda devam etmesi için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Ertürk, bu bilgilendirme programlarının Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanlara yönelik de devam etmesi konusunda girişimlerin başladığını belirtti.

YOZGAT OSB’DE 2 BİN ÇALIŞAN VAR

Ertürk, Yozgat Yeşilay olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi ziyaretler düzenlediklerini belirtti. Ertürk, 32 firma ve yaklaşık 2 bin çalışanın bulunduğu Yozgat OSB’de Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele ile ilgili faaliyetleri ve kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme programlarının düzenlenmesini planladıklarının da altını çizdi.



"DAHA ÇOK KESİME ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Ertürk son olarak, “Yozgat OSB’ye yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti. Kendilerine yaptığımız ziyarette bağımlılıkla mücadelede bize destek veren Yozgat OSB Müdürü Erdoğan Öztürk’e, Eren Çorap Genel Müdürü Eyüp Çam’a ve Dönsa Tekstil firmasından Özcan Babayiğit’e ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yapılması düşünülen bilgilendirme programlarıyla daha çok kesime ulaşacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)