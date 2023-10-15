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Milli Eğitim Bakanlığı'nca değişiklik yapılan yönetmelikte daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabiliyorken artık okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

Mevzuatta birlik sağlamak amacıyla tekli eğitim, ikili eğitim tanımları ile okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler Yönetmelik'e eklendi.

Öğretmenlerin haftalık ders programları yapılırken engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumlarının dikkate alınması sağlandı.

NAKİL KONUSUNDA KOLAYLIK GETİRİLDİ

Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için bu işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik yapılacak. Ayrıca şubeleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklik ile yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi.

OKULA DEVAMSIZLIK KONUSUNDA DÜZENLEME

Yapılan düzenlemeyle okula gelmeyen, bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5, 10 ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak.

Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30'uncu gününde de bildirim sağlanacak.

EĞİTİME ERİŞİM İÇİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE SORUMLULUK

Öğrencinin üstün yararı doğrultusunda eğitime erişiminin sağlanması için mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere, çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmesi, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmesi ve çocuklarının okula devamını sağlamaları konusunda sorumluluk verildi.

Zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.

Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme değerlendirme araçları ile yapılacağından ilkokul 4'üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı.

Ayrıca, ilkokullarda öğrenci gelişim düzeylerinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için ölçüt sayısı arttırılarak "yeterli" ölçütü eklendi.

SINIF GEÇME PUANI TÜRKÇE DERSİ İÇİN 70, DİĞER DERSLER İÇİN 50'YE YÜKSELTİLDİ

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE KATKI PAYI ALINMAMASI

Diyabet, tansiyon, kanser, çölyak ve benzeri süreğen hastalıkları bulunan öğrencilerin takibi amacıyla eğitim kurumlarında kendi cep telefonlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin güvenli ve nitelikli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için etkinlik/oyun odası, oyun alanları ve bahçe, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanabileceği araçlarla zenginleştirilecek.

Düzenlemeye göre ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden sınavların bu yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.