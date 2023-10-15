Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK Yozgat semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

WhatsApp Image 2023-10-15 at 12.33.10 (1)
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

WhatsApp Image 2023-10-15 at 12.33.09

Yozgat'ın Meşhur Yemekleri: Lezzet Dolu Bir Şehir Yozgat'ın Meşhur Yemekleri: Lezzet Dolu Bir Şehir

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi.

WhatsApp Image 2023-10-15 at 12.33.10 (3)
YOZGAT HALKINDA SOLOTÜRK’E BÜYÜK İLGİ
Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK Yozgat semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

WhatsApp Image 2023-10-15 at 11.59.02 (1)
SOLOTÜRK, Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin yıl dönümü kapsamında selamlama uçuşuyla adeta nefesleri kesti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a teşriflerinin 99’uncu yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştiren tören ve akabinde SOLOTÜRK selamlama uçuşu büyük ilgiyle izlendi. (Alpaslan Demir)

Kaynak: İleri Gazetesi