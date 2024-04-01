AK Parti’den adaylığını koyan Fatih Arslan kesin olmayan sonuçlara göre 80 oyla Yerköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

Fatih Arslan (3)

20 bin 27 seçmenin 4 bin 182’sinin oyunu alan Fatih Arslan MHP’nin adayı Oğuzhan Oğuz’u 80 oyla geçerek belediye başkanı olarak belirlendi.

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Fatih Arslan (2)

Diğer adayların oyları ve oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan 4 bin 182 oyla yüzde 26.75,

MHP Yerköy Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102 oyla yüzde 26.24,

CHP Yerköy Belediye Başkan Adayı İlhan Yılmaz 3 bin 930 oyla yüzde 25.14,

İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz 2 bin 727 oyla yüzde 17.14

Yeniden Refah Partisi Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu 523 oyla yüzde 3.35.

Muhabir: Melike Aslı Arslan