Milliyetçi Hareket Partisi’nden adaylığını koyan Mustafa Erkut Ekinci, 38 bin 654 seçmenin 16 bin 129’sının oyunu alarak Sorgun Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.

Diğer adayların oyları ve oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz 10 bin 100 oyla yüzde 35.05,

Yeniden Refah Partisi Sorgun Belediye Başkan Adayı Hasan Çelik bin 231 oyla yüzde 4.27,

CHP Sorgun Belediye Başkan Adayı Salih Soysal 550 oyla yüzde 1.91,

İYİ Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı 275 oyla yüzde 0.95.