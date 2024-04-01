Emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti ve vatandaşlar, bu ödemelerin hesaplarına ne zaman yatırılacağını merakla bekliyorlar. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri %50 artışla 3 bin TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde, 2 Nisan ile 5 Nisan arasında beklenen ikramiyelerini hesaplarına alacaklar.

Her yıl olduğu gibi, emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları'nda eşit miktarda ödenecek.

Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri toplamda 6 bin TL olacak şekilde, önceki yıla göre %50 artırıldı. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, emekliler bu ödemeleri dört gözle bekliyorlar.

SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile vazife malulleri ve 65 yaş aylığı alanlar, bu ikramiyelerden faydalanabilecekler.

Dul ve yetim maaşı alanlar, ikramiyelerini hisseleri oranında alacaklar. Örneğin, vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine %50, çocuklara ise %25 hisse oranında ödeme yapılacak.

Ödeme günleri ve detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre belirlendi. Ödemeler, SSK kapsamında 17 ve 18 olanlara yarın, 19-22 olanlara 3 Nisan, 23-26 olanlara ise 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyelerini tamamı aynı gün olan 5 Nisan'da alabilecekler. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 1 ve 2 olanlar yarın, 3-5 olanlar ise 3-5 Nisan tarihleri arasında ödemelerini alacaklar.

Geçen yıl yapılan maaş artışlarının ardından 2023 yılında ikramiye miktarları 1100 liradan 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu sayede emeklilere geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.