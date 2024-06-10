Yerköy Şehit Mustafa Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Kübra Liva Erciyas ve Zehra Pişkin "Dilimizin Zenginlikleri" kapsamında hikâye kitabı çalışması yaptı.

Hazırlanan hikâye kitabında, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncakların önemini canlı tutmak ve bu önemi öğrencilere kavratmak gayesi ele alındı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Eserde, teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda çocuklarımızın değişen oyun alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların çocukları doyuma ulaştırmadığı vurgusu yapılmıştır. Hikâyenin kahramanı Ali Efe'nin duyguları ve geleneksel oyuncağı sürağaç ile tanışma hikâyesi söz ve renkli çizimlerin ortaklığıyla ifade edildi. Öğrencilerinin hassasiyetini fark eden, onların gelişimini ve değişimini destekleyen öğretmenimiz Soner Oğuz'a ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.