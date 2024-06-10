Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Türk Büyüklerini Tanıyorum Projesi” kapsamında program düzenlendi.

Gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürü Muharrem Daşan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında yedi Türk büyüğü bir İslam bilgininin hayatları kısa tiyatro gösterileri ile seyirciye aktarıldı.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Projenin amacı; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun vatanına, milletine yararlı nitelikte gençlerin yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Hayatımıza yön veren, yaptıklarıyla bütün insanlığa büyük katkılar sunan, gençlerimize ilim ve başarı konusunda azim veren yedi Türk büyüğü bir İslam bilgini yer almaktadır. Kısa tiyatro gösterileri ile Türk büyüklerinin hayatları izleyici ile buluştu. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek, Şube Müdürümüz Muharrem Daşan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı” denildi.