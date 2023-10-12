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Başkan Yılmaz, su terfi bölgesinin yıllardır ilçeye hizmet verdiğini ve çalışmalar kapsamında eski tip motor- santrifüj sisteminin kaldırılıp yerine yeni nesil dalgıç pompaları ve su borularının yenilendiğini söyledi.

Yeni sistem su deposunun devir daim şeklinde işlediğini belirten Başkan Yılmaz, şunları kaydetti: "Su terfi bölgesi, ilçemizin en önemli su kaynaklarından biridir. Yıllardır ilçemize hizmet veren bu bölgenin yenilenmesine büyük önem veriyoruz. Çalışmalar kapsamında eski tip motor- santrifüj sistemi ve su boruları tamamen yenilendi. Yeni nesil dalgıç pompalar hem kayıp kaçaksız hem de daha fazla su basma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, su boruları da daha dayanıklı hale getirildi. Bu sayede ilçemize daha kaliteli ve kesintisiz su temin edilecek. Yenileme çalışmaları kapsamında, kuyulara gelen sular, su yönetmeliğe uygun olarak gaz klor ile dezenfekte edildikten sonra ana depodan gerekli işlemler sonrasında pompalanıyor. Ana depodan çıkan su, ilçenin 14 mahallesinden 14'ünede dağıtılıyor. Motorun tek çalışması halinde saniyede 55 litre, çift motor çalışırsa 110 litre su basıyor. Bu süreç devir daim şeklinde çalışıyor. Kuyulardan gelen su ana depoyu doldurduğunda motor çift çalışıyor, ana depo boşalınca motor tek çalışıyor. Bu sayede 7/24 kesintisiz su temini sağlanıyor."

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, su temini altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonunun ilçenin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğini ifade ederken, bu tür projelerin ilçenin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. (Haber Merkezi)