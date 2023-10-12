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Toplu iş görüşmelerinin açılış toplantısına Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Öz Orman İş Genel Başkanı hemşehrimiz Settar Aslan, Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerafettin Güler, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlüğü yöneticileri ile sendika temsilcileri katıldı.

Açılış toplantısında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormancılık alanında her geçen yıl daha başarılı hedeflere ulaşıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için cansiperane bir şekilde mücadele ediyoruz. Adeta yazın köz üstünde, kışın ise buz üstünde çalışıyoruz. Mücadelemizi sürdürürken zaman zaman şehit de veriyoruz. Buradan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hem merkez teşkilatımızda hem de taşra teşkilatımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın başarılarımızdaki emekleri yadsınamaz. Buradan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yapılan toplantıların ve görüşmelerin teşkilatımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. (Alpaslan Demir)